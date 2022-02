Sortie à la Halle de la Machine Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

La Maison citoyenne de la Naspe vous propose une sortie à la Halle des Machines de Toulouse. Une exhibition de machines de spectacles, en mouvement et en récit. Découvrez l’écurie des machines de spectacle de la compagnie La Machine… **Plus d’infos : **Contacter la Maison citoyenne de la Naspe > [Consultez le programme de la Maison citoyenne](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Horaires ——– 14h – 18h30 **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne La Naspe La Maison citoyenne de la Naspe vous propose une sortie à la Halle des Machines de Toulouse. Une exhibition de machines de spectacles, en mouvement et en récit. Découvrez l’écurie des machines de sp Maison Citoyenne La Naspe Maison Citoyenne La Naspe Colomiers Haute-Garonne

