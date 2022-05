SORTIE A LA GRANDE-MOTTE, 29 juin 2022, .

SORTIE A LA GRANDE-MOTTE

2022-06-29 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-29 18:00:00 18:00:00

EUR 1 1 L’ Agantic organise une sortie à la mer à la Grande-Motte. Départ à 9h et retour à 18h devant l’école de la Marianne.

Prendre un pique-nique, un goûter et le nécessaire de plage (maillot, jeux, parasol, casquette, crème solaire etc.).

L’ Agantic organise une sortie à la mer à la Grande-Motte. Départ à 9h et retour à 18h devant l’école de la Marianne.

+33 4 67 73 80 05

L’ Agantic organise une sortie à la mer à la Grande-Motte. Départ à 9h et retour à 18h devant l’école de la Marianne.

Prendre un pique-nique, un goûter et le nécessaire de plage (maillot, jeux, parasol, casquette, crème solaire etc.).

dernière mise à jour : 2022-03-21 par