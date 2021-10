Sortie à la découverte sur les chauves-souris Saint-Jean-de-Luz, 16 octobre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Sortie à la découverte sur les chauves-souris 2021-10-16 18:30:00 – 2021-10-16 20:30:00 Jardin botanique littoral 31, rue Gaëtan Bernoville

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 La Communauté d’Agglomération Pays Basque, animatrice des sites Natura 2000 Mer et Littoral de la côte basque, organise une sortie gratuite à la découverte des chauves-souris dans le Jardin botanique et dans l’Espace Naturel Sensible des falaises d’Arxiloa. Elle sera animée par le CPIE Littoral basque et l’équipe du Jardin botanique. Pour y participer, il faut s’inscrire auprès du CPIE par téléphone au 05 59 74 16 18 ou mail .

+33 5 59 74 16 18

jardin

