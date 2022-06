Sortie à la découverte du patrimoine naturel à Talant Talant Talant Catégories d’évènement: 21240

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, partez pour une balade sur l’Espace naturel sensible

de Talant (site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne) à la découverte des oiseaux,

une partie importante du patrimoine naturel local talantais. RDV à 10 h au parking au bout de la rue

de Nachey à Talant. Retour prévu pour midi.

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». Talant

