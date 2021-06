Berg Berg Bas-Rhin, Berg Sortie à la découverte du Kirchberg : Mémoire de pierre et d’eau Berg Berg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sortie à la découverte du Kirchberg : Mémoire de pierre et d'eau Berg, 16 juillet 2021

Berg Bas-Rhin Berg EUR Au départ du Kirchberg, point culminant de l’Alsace Bossue, cheminez vers les villages de Berg et Thal dont les histoires sont intimement liées. Accompagné par le Club Vosgien de Diemeringen, imprégnez-vous du paysage marqué par le calcaire qui vous révèlera ses richesses historiques, naturelles, géologiques d’hier et d’aujourd’hui.

