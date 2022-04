Sortie à la découverte des plantes sauvages comestibles Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Sortie à la découverte des plantes sauvages comestibles

Ferme du Héron, le samedi 7 mai à 14:00

**Samedi 7 mai 2022 à 14h à la Ferme du Héron, vous saurez tout sur les plantes sauvages comestibles – Animé par Anne Betting.** **Inscription obligatoire directement par formulaire en ligne :** [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-sortie-a-ladec](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-sortie-a-ladec) **Renseignements : service développement durable** **Tél. :** 03 20 43 19 50 **Mail :** ddvascq@villeneuvedascq.fr

Gratuit sur inscription.

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00

