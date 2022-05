Sortie “A la découverte des plantes comestibles “, 19 juillet 2022, .

Sortie “A la découverte des plantes comestibles ”

2022-07-19 13:30:00 – 2022-07-19 16:00:00

3 3 EUR La saison 2022 est marquée par le retour d’animations nature.

Ronchamp Tourisme organise, en partenariat avec des organismes locaux, des sorties nature ouvertes à tous.

Pour cette sortie, Balade d’Hier et d’Aujourd’hui fait découvrir aux visiteurs tout un panel de saveurs directement puisé dans la nature, en collaboration avec l’ALPEN.

Votre guide vous emmène découvrir ou redécouvrir les plantes comestibles lors d’une balade ludique et interactive.

Chemin faisant, faisons notre marché dans les fossés ! On cueille, on sent, on goûte, on découvre de nouvelles odeurs ou de nouvelles saveurs.

Programme complet :

20 avril 2022 à 13h30 -Le réveil de la Forêt à Clairegoutte

14 mai 2022 à 13h30 – Les étangs se dévoilent à Frahier et Chatebier

12 juillet 2022 à 13h30 – Jeu de piste, Gaston et la clé de Passavant – Champagney

19 juillet 2022 à 13h30 – A la découverte des plantes comestibles – Ronchamp

22 juillet 2022 à 20h00 – “Les chauves-souris sur le sentier de la mine” – Ronchamp

26 juillet 2022 à 13h30 – Balade sensorielle et décalée du patrimoine – Plancher-les-Mines

23 septembre 2022 à 20h00 – “Les bruits de la nuit” – Frédéric-Fontaine

