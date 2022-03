Sortie à la découverte des oiseaux à Meloisey Meloisey, 29 mai 2022, Meloisey.

Sortie à la découverte des oiseaux à Meloisey Meloisey

2022-05-29 09:00:00 – 2022-05-29 11:30:00

Meloisey Côte-d’Or Meloisey

EUR Par Sylvain Guillebault

Une balade pédestre dans le bocage et les pelouses sèches situés sur les hauteurs de Meloisey

et en partie gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, pour partir à la découverte

des oiseaux vivant dans ces milieux spécifiques. RDV à 8 h 15 devant le Cora de Chenôve

(vers la station service) pour départ covoiturage, ou 2e RDV à 9 h place de l’église

de Meloisey. Fin de sortie prévu pour 11 h 30.

« Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@l

cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02

Meloisey

