Charmes Vosges Charmes Partez à la découverte des castors et de leur habitat avec un guide accompagnateur du Groupe d’Étude des Mammifères de Lorraine.

Bonnes chaussures et jumelles conseillées. Masque obligatoire.

Sur réservation au 06.80.66.17.70. Rendez-vous devant le complexe sportif de Charmes. +33 6 20 81 22 32 dernière mise à jour : 2021-07-16 par OT EPINAL ET SA REGION

