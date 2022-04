Sortie à la découverte des algues Plounéour-Brignogan-plages, 15 juillet 2022, Plounéour-Brignogan-plages.

Sortie à la découverte des algues Plounéour-Brignogan-plages

2022-07-15 – 2022-07-15

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages

Cette sortie permet de se familiariser avec les algues, de reconnaître les principales espèces alimentaires, de savoir les ramasser dans les bonnes conditions, d’apprendre les méthodes de conservation et de démystifier la cuisine aux algues. Après la promenade sur l’estran, une dégustation vous sera proposée. Pour finir ce bel après-midi, la visite du musée du coquillage et animaux marins est offerte. Durée de la sortie 4h30. Se munir d’un petit panier, de ciseaux et de chaussures de plage.

Inscription obligatoire. L’heure et le lieu de départ seront précisés lors de l’inscription.

clorobichon@gmail.com http://brigoudou.fr/

Plounéour-Brignogan-plages

