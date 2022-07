Sortie à la découverte de la nature! Saint-Martin-le-Pin Saint-Martin-le-Pin Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martin-le-Pin

Sortie à la découverte de la nature! Saint-Martin-le-Pin, 25 juillet 2022, Saint-Martin-le-Pin. Sortie à la découverte de la nature!

Lieu-dit le moulin d’Ars Saint-Martin-le-Pin Dordogne

2022-07-25 14:30:00 – 2022-07-25 17:00:00 Saint-Martin-le-Pin

Dordogne Saint-Martin-le-Pin 5 EUR Comment reconnaître les espèces qui vivent près de chez moi ? Les plantes sauvages qui poussent au bord des chemins ? Quelles sont leurs adaptations à leur milieu ?

Menons l’enquête sur les particularités et les traces et indices laissés ! Quelles sont les actions pour les protéger ?!

Les balades en famille à la découverte de la Nature seront l’occasion de répondre à ces questions ! Comment reconnaître les espèces qui vivent près de chez moi ? Les plantes sauvages qui poussent au bord des chemins ? Quelles sont leurs adaptations à leur milieu ?

Menons l’enquête sur les particularités et les traces et indices laissés ! Quelles sont les actions pour les protéger ?! Comment reconnaître les espèces qui vivent près de chez moi ? Les plantes sauvages qui poussent au bord des chemins ? Quelles sont leurs adaptations à leur milieu ?

Menons l’enquête sur les particularités et les traces et indices laissés ! Quelles sont les actions pour les protéger ?!

Les balades en famille à la découverte de la Nature seront l’occasion de répondre à ces questions ! Saint-Martin-le-Pin

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martin-le-Pin Autres Lieu Saint-Martin-le-Pin Adresse Lieu-dit le moulin d'Ars Saint-Martin-le-Pin Dordogne Ville Saint-Martin-le-Pin lieuville Saint-Martin-le-Pin Departement Dordogne

Saint-Martin-le-Pin Saint-Martin-le-Pin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-le-pin/

Sortie à la découverte de la nature! Saint-Martin-le-Pin 2022-07-25 was last modified: by Sortie à la découverte de la nature! Saint-Martin-le-Pin Saint-Martin-le-Pin 25 juillet 2022 Lieu-dit le moulin d'Ars Saint-Martin-le-Pin Dordogne

Saint-Martin-le-Pin Dordogne