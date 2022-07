Sortie à la découverte de la nature!

2022-08-08 14:30:00 – 2022-08-08 17:00:00 5 EUR Comment reconnaître les espèces qui vivent près de chez moi ? Les plantes sauvages qui poussent au bord des chemins ? Quelles sont leurs adaptations à leur milieu ?

Menons l’enquête sur les particularités et les traces et indices laissés ! Quelles sont les actions pour les protéger ?!

