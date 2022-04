Sortie à la ddécouverte de la flore au lac du Salabert Lacépède Lacépède Catégories d’évènement: Lacépède

Venez rejoindre l'association Arto Vivi le samedi 23 avril 2022 au Lac du Salabert (Lacépède) pour une découverte de la flore locale: Orchidées sauvages, Ombellifères, Graminées et autres plantes sauvages. Gratuit avec collation. Inscription et renseignements au 06 21 04 61 01.

