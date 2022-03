Sortie : à la conquête du marais Sélestat, 21 mai 2022, Sélestat.

Sortie : à la conquête du marais Sélestat

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Sélestat Bas-Rhin Sélestat

EUR La gravière est exploitée pour son précieux gravier, mais qu’en est-il de la faune et de la flore alentour ? Découvrez ce milieu palustre riche en végétaux caractéristiques des zones humides mais aussi de ses papillons remarquables et autres invertébrés. L’éco pâturage pratiqué sur le site et diverses actions de préservation conservent les prairies et ses habitants dans cet équilibre fragile.

Découvrez le milieu palustre riche en végétaux caractéristiques des zones humides

+33 6 03 78 74 14

Sélestat

