Mairie de quartier de Vauban-Esquermes, le jeudi 19 août à 08:00

Dans le cadre de ses balades de l’été, la mairie de quartier de Vauban-Esquermes organise une sortie à Bray-Dune pour les habitants du quartier le 19 août. Inscription à partir du 15 juin de 13h30 à 16h30. Se munir d’une pièce d’identité, d’un livret de famille et d’un justificatif de domicilie.

Payant et sur inscription

Balade de l’été Mairie de quartier de Vauban-Esquermes 212 A, rue Colbert 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T19:00:00

