Sortie à Bordeaux Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Sortie à Bordeaux Audenge, 9 mai 2022, Audenge. Sortie à Bordeaux Parking mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

2022-05-09 13:00:00 – 2022-05-09 Parking mairie 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge Gironde EUR 11 11 La ville propose une escapade culturelle à Bordeaux ! Le __ une sortie est organisée aux ̀ , situés dans l’ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale. Départ prévu à 13h sur le parking de la mairie pour un retour à 18h.

Prix de la sortie : 11€. – ‘ ́ ̀ ‘ .

Ouvert uniquement aux 60 ans et plus

Places limitées Les inscriptions auront lieu au CCAS les de 10h à 12h et de 14h à 16h La ville propose une escapade culturelle à Bordeaux ! Le une sortie est organisée aux ̀ , situés dans l’ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale. Départ prévu à 13h sur le parking de la mairie pour un retour à 18h.

Prix de la sortie : 11€. – ‘ ́ ̀ ‘ .

Ouvert uniquement aux 60 ans et plus

Places limitées Les inscriptions auront lieu au CCAS les de 10h à 12h et de 14h à 16h +33 5 57 70 08 73 La ville propose une escapade culturelle à Bordeaux ! Le __ une sortie est organisée aux ̀ , situés dans l’ancienne base sous-marine allemande de la Seconde Guerre mondiale. Départ prévu à 13h sur le parking de la mairie pour un retour à 18h.

Prix de la sortie : 11€. – ‘ ́ ̀ ‘ .

Ouvert uniquement aux 60 ans et plus

Places limitées Les inscriptions auront lieu au CCAS les de 10h à 12h et de 14h à 16h @ville audenge

Parking mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Parking mairie 24 Allée Ernest de Boissière Ville Audenge lieuville Parking mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

Sortie à Bordeaux Audenge 2022-05-09 was last modified: by Sortie à Bordeaux Audenge Audenge 9 mai 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde