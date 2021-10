Pessac SORTIE 13 Gironde, Pessac Sortie 13 • YOU SAID STRANGE SORTIE 13 Pessac Catégories d’évènement: Gironde

[http://www.weezevent.com/you-said-strange](http://www.weezevent.com/you-said-strange)e, proto-grunge et shoegaze, le groupe normand s’invente son propre « summer of love » en usant de mélodies colorées, de nappes évasives et de guitares leads acidulées. Enregistré à Portland avec Peter G. Holmstrom (Dandy Warhols), « Salvation Prayer » se livre à ses fidèles tel un récital de riffs entêtants, aux airs lancinants et aux rythmiques lumineuses (façon 60’s ou 90’s). Dans cette torpeur saturnienne, des lignes de chant angéliques finissent de plonger l’auditeur.trice dans un état proche de la béatitude, entre accalmies relaxantes et pluies d’effets au pedalboard. ? À (re)découvrir : [https://youtu.be/bWyQpsDiEP8](https://youtu.be/bWyQpsDiEP8) ___________ INFOS PRATIQUES ___________ ? Bar et restauration sur place ? Tarif : 12 € en prévente / 14€ sur place (gratuit pour les – de 12 ans) ? Billet : www.weezevent.com/you-said-strange ⏰ Ouverture des portes : 19h30 ? Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit Ⓣ Tram B : arrêt France Alouette Ⓑ Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

