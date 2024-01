Amandine Bourgeois Sortie 13 Pessac, 16 février 2024, Pessac.

Amandine Bourgeois Vendredi 16 février 2024, 21h00 Sortie 13 Tarifs : 15 € – 18 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T21:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-16T21:00:00+01:00 – 2024-02-16T23:59:00+01:00

Amandine Bourgeois, le vendredi 16 février – En accord entre Pongo Booking et Sortie 13 – salle de concert.

Auteure, compositrice, interprète et comédienne, Amandine Bourgeois est une artiste atypique, charismatique et solaire. Sa victoire dans l’émission « Nouvelle Star » en 2008 la propulse au devant de la scène. Elle est depuis considérée comme l’une des plus belles voix françaises autant par le public que les professionnels.

Elle a déjà enregistré 4 albums (Sony / Warner). Elle a également voyagé et tourné dans le monde entier (de Tahiti en passant par Londres jusqu’à la Chine). En 2013, elle est choisie par France télé pour représenter la France à l’Eurovision. Elle a collaboré avec de grands noms tels que Johnny hallyday, le groupe Scorpion, Beverly Jo Scott, Boris Bergman, Mathieu Amalric, Maurane et tant d’autres…Tous ont été séduits autant par son authenticité que par ses capacités d’interprète et de bête de scène.

Très influencée par la soul et le blues des années 70′, Amandine Bourgeois revient avec un nouveau répertoire de chansons françaises originales, réunies sous le projet M.E.U.F, un album prévu pour le printemps 2024 mettant en lumière les Mille Et Une Facettes de la diversité au féminin.

Elle nous embarque, avec sa douce folie festive, dans un univers pop rock, teinté de notes électro et d’influences world music (latines, afro, celtiques …).

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/amandine-bourgeois »}]

Pop Bordeaux

Yann Orhan