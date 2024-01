The Twin Souls en concert Sortie 13 Pessac, 15 février 2024, Pessac.

The Twin Souls en concert Jeudi 15 février 2024, 20h45 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place : 13 €.

Depuis 5 ans, The Twin Souls (Martin et Guilhem Marcos) forgent leur réputation en parcourant les routes de France, de salles en Festivals, mais également celles de l’Espagne avec une première tournée de 10 concerts dans la péninsule en 2023.

5 années riches d’expériences et de rencontres auxquelles ils souhaitent rendre hommage à travers la sortie de 4 titres inédits en parallèle de l’écriture de la prochaine étape : leur 1er album !

Sur 2 titres totalement inédits « The One » et « Remember », on retrouve les Dätcha Mandala avec lesquels de forts liens se sont tissés et Tonio Marcos, leur père, musicien de carrière (Guitariste pour Michel Delpech notamment) et influence majeure du parcours musical, artistique et professionnel de ses deux fils.

En parallèle de l’écriture de leur 1er album, The Twin Souls sort « Family & Friends », leur premier vinyle qui retrace retrace leur discographie depuis 2019. Il sera également disponible en digital dès le 9 février !

Et rendez-vous le jeudi 15 février pour les retrouver sur la scène de Sortie 13 – salle de concert !!

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

