Subotica + Søren en concert Sortie 13 Pessac, 10 février 2024, Pessac.

Subotica + Søren en concert Samedi 10 février 2024, 20h45 Sortie 13 Tarifs : 10 € – 13 €.

SUBOTICA a été créé en 2004 à Bordeaux par Jean-Michel Marot jusque-là guitariste dans plusieurs groupes locaux (Maudit Manège, Géraldine).

Le groupe parvient à se forger assez rapidement une réputation en écumant les scènes de la région et en imposant son rock violent pourtant porté par des textes poétiques. Un peu comme si Dominique A jouait avec 2 gothiques et un punk. Un premier album, l’Angle mort, sorti en 2008 témoigne des premières années du groupe.

Sur scène, SUBOTICA vogue entre déluge sonore, ambiances aériennes et textes poétiques. Avec un style bien à lui, mélangeant toutes ses influences ( Dominique A, Kat Onoma, Thiefaine, Romain Humeau, The Cure ) et l’empreinte des plus grands (Brel, Ferré, Boris Vian) .

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:45:00+01:00 – 2024-02-10T22:54:00+01:00

concert rock