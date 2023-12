Shaken Soda Sortie 13 Pessac, 2 février 2024, Pessac.

Shaken Soda Vendredi 2 février 2024, 20h45 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place : 13 €.

Après plusieurs Lives devant un public déchaîné, une volonté s’affirme rapidement pour Shaken Soda : redonner goût à la musique punchy, avec un style tantôt coloré, tantôt désinvolte mais toujours diablement frais et instinctif.

La basse rock british et la voix puissante de Pierre ainsi que les harmonies saturées et rythmées d’Olivier à la guitare créent un cocktail explosif : la Pop High-Voltage.

Un voyage entre Rock dynamique et Pop délirante à l’image de leur clip « Complex Identity », à ne manquer sous aucun prétexte. Vous y retrouverez probablement Franz Ferdinand, Bloc Party ou encore The Beatles.

Leur sujet est parfaitement maîtrisé avec une dynamique omniprésente et bien ficelée, laissant place à des mélodies enthousiastes. Avec cette proposition musicale extrêmement variée, chacun des morceaux a une identité et une couleur qui lui est propre. Une invitation à lâcher prise sous toutes ses formes.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:45:00+01:00 – 2024-02-02T23:55:00+01:00

concert pop