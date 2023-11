Concert Sroka + Jason Mist Trio Sortie 13 Pessac, 13 janvier 2024, Pessac.

Concert Sroka + Jason Mist Trio Samedi 13 janvier 2024, 20h45 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place 13 €.

SROKA

Sroka est un bassiste, compositeur et musicien originaire de Nouvelle-Calédonie. Après avoir accompagné différents artistes sur scène notamment Jason Mist, Sroka décide de monter un projet musical plus personnel, inspiré tout autant de la musique traditionnelle kanak, que le jazz, la musique classique ou le rock alternatif.

Le 12 Janvier 2024 sort « Rivages son nouvel EP sept titres. Si ces premières compositions sont nées d’une fascination pour la basse en tant qu’instrument soliste, la suite est une ouverture à une nouvelle palette de son mélangeant éléments électroniques et organiques.

Ce nouvel Ep dessine les contours d’un jazz planant et organique, dont les rythmiques percutantes et les mélodies évocatrices nous plongent au cœur d’un voyage musical.

+ Première Partie : Jason Mist Trio

Originaire de Nouvelle-Calédonie, auteur compositeur interprète de 25 ans, Jason Mist est un artiste complet qui a la particularité de jouer de la guitare slide. Ses expériences aen Inde et en Australie lui ont permis de se forger et d’enrichir sa musique qui est à son image ; les yeux et les oreilles grand ouverts sur le monde. Il est guidé par des valeurs humanistes, qu’il lui tient à cœur de transmettre.

Si Jason ne veut se restreindre à aucun genre musical, le son qu’il offre est résolument folk, blues, mêlé aux rythmes de son île natale.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:45:00+01:00 – 2024-01-13T23:55:00+01:00

Sortie 13