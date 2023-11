Release party :Ghost PM + Map Sortie 13 Pessac, 9 décembre 2023, Pessac.

Release party :Ghost PM + Map Samedi 9 décembre, 20h45 Sortie 13 Entrée libre.

Ghost PM est un groupe de rock indépendant formé en Octobre 2021. Basée à Bordeaux, cette formation de trois musiciens et une chanteuse propose des chansons originales et des reprises de groupes tels que les Arctic Monkeys ou Royal Blood.

Ghost PM est composé d’Arnaud Boucherie à la batterie, Tinou Seguin à la basse, Maxime Bezanilla à la guitare et Célia Pelluet au chant. Avec pour points communs leur formation d’ingénieur et la passion de la musique, leur univers musical rock puissant, produit des morceaux sombres comme sautillants. Proposer un riff, improviser un arrangement musical et des paroles sur le moment, telle est la méthode de composition qui apporte un aspect organique et énergique à leurs morceaux.

La voix affirmée et vibrante de la chanteuse dialogue avec une guitare ingénieuse et mélodique. Les lignes de basse virtuoses parfois psychédéliques viennent envelopper un ensemble rythmé par une batterie précise et trépidante.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:45:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

2023-12-09T20:45:00+01:00 – 2023-12-09T23:00:00+01:00

concert rock

Sortie 13