M.A.N and the Maniacs Sortie 13 Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac M.A.N and the Maniacs Sortie 13 Pessac, 8 décembre 2023, Pessac. M.A.N and the Maniacs Vendredi 8 décembre, 20h45 Sortie 13 Prévente 9 €. Sur place 12 €. Suite au report du concert du 10 juin, nous sommes heureux d’accueillir M.A.N and the Maniacs !

Une chanteuse enchanteresse, une batteuse she-punk, un guitariste timbré et un corniste à la basse, voilà M.A.N AND THE MANIACS.

L’artiste franco-américaine M.A.N, fabuleusement accompagnée par les MANIACS, prêche une parole écoféministe à coup de phrases incisives enrobées dans du velours psychédélique. Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:45:00+01:00 – 2023-12-08T23:50:00+01:00

2023-12-08T20:45:00+01:00 – 2023-12-08T23:50:00+01:00 concert rock Leny Marly Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Sortie 13 Adresse Rue Walter Scott, 33600 Pessac Ville Pessac Departement Gironde Lieu Ville Sortie 13 Pessac latitude longitude 44.801425;-0.659875

Sortie 13 Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/