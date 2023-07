Cancre Sortie 13 Pessac, 2 décembre 2023, Pessac.

Cancre Samedi 2 décembre, 20h30 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur Place : 13 €.

Le regard pétillant et l’allure espiègle : le trio arbore naturellement l’impertinence des mauvais élèves dont il porte la signature. Un choix de nom évident, car c’est avec le charme désinvolte de ceux qui décident de sortir du rang que Florian Pardigon et les deux frangins Robin et Mathias Millasseau se sont lancés dans cette aventure.

Caractéristique de Cancre, le trio travaille les textes d’époque dans un registre rock atypique. Les chansons écrites par le groupe et ses contemporains sont elles-mêmes embarquées dans cette adaptation musicale moderne de la langue de Molière, où la finesse du français se trouve égratignée par les rythmes bruts, le timbre rauque et les riffs rugueux des sonorités rock.

Hors des sentiers battus, Cancre a réussi son pari. Il a su explorer de nouvelle façon de combiner rock et chanson française, dans un résultat élégant et inédit.

Infos pratiques

Ouverture de portes : 19h30

Début du concert : 20h30

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/cancre »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

Pessac Sortie13

