Concerts Bilbao Kung-Fu + Sovox Sortie 13 Pessac, 2 décembre 2023, Pessac.

Concerts Bilbao Kung-Fu + Sovox Samedi 2 décembre, 20h30 Sortie 13 Tarifs : prévente – 10 € / sur place – 11 €.

Autant insolite que mystique, Bilbao Kung-Fu est né d’une fulgurance. Avec leur imaginaire pétillant sur disque, c’est au-delà du délire que les 3 francophones performent en concert.

Fils cachés de l’Underground bordelais, Bilbao Kung-Fu réaffirme sa langue au sein d’un rock hybride, les mains dans la pop old-school mais toujours l’esprit ailleurs. Une découverte dont le voyage est la destination.

En tournée pour la sortie de son 2ème EP “Déséquilibre” parut le 10 mars 2023 chez Kaa Productions.

Souriez, vous êtes filmés : leur concert fera l’objet d’une captation live !

SOVOX – Rock Garage, Post Punk

Voix-batterie, guitare et basse, une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des « slaves » de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon. Power trio d’un subtile mélange entre un rock garage incisif, un post-punk élégant et une frénésie rock indé en pleine mouvance actuelle. Ils cassent les codes et les cloisons pour nous emmener dans un style

« Le nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires » – France Inter

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:55:00+01:00

concert sortie13

Sortie 13