Locomuerte + Overcharger Sortie 13 Pessac, 1 décembre 2023, Pessac.

Locomuerte + Overcharger Vendredi 1 décembre, 20h30 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur place : 13 €.

LOCOMUERTE

LOCOMUERTE est un groupe de Thrash Punk Crossover Chicano originaire d’IDF, avec des influences comme SUICIDAL TENDENCIES, ANTHRAX, AGNOSTIC FRONT et MOTORHEAD. Le chant en espagnol avec un flow latino ultra groove donne à LOCOMUERTE un son unique, imparable et addictif. Après 3 albums très remarqués, LOCOMUERTE revient en force en 2023 avec un nouveau line up et ré-enregistre un LP avec ses grands classiques “LOS CLASICOS DE LOCOS”. Ce best of inclus un titre inédit “LA VIDA LOCA”. Ce LP est sorti le 14 avril 2023 chez M&O Music et à été produit par Stéphane Buriez (LOUDBLAST) et Nico HK (Vamacara Studio).

Première partie : OVERCHARGER

Depuis 2010, le groupe bordelais OVERCHARGER fait vibrer tous ceux qui s’approchent. Fruit de l’association de quatre metalheads, le groupe offre un puissant mix entre la scène métal de la Nouvelle-Orléans et la musique traditionnelle américaine. Il puise ses influences parmi les grands : Pantera, Black Label Society ou encore Metallica… Mais aussi dans le vaudou et les films d’horreur. Basse – batterie heavy, grosse guitare teintée de blues et voix enragée, les quatre barbus vont vous emporter au fin fond du bayou et sous le soleil brûlant du sud-américain.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/locomuerte-%2B-overcharger »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

bordeaux pessac