Concert Tarah Who ? (usa) + Lucie Sue Sortie 13 Pessac, 25 novembre 2023, Pessac.

Concert Tarah Who ? (usa) + Lucie Sue Samedi 25 novembre, 20h30 Sortie 13 Sur inscription. Tarifs : prévente – 10 € / 13€ – sur place.

TARAH WHO ? (USA)

De leurs débuts avec des concerts en mode DIY, parfois dans des garages, à de prestigieux festivals européens (Hellfest, Motorcycle Festival…), ou encore en support Européen de Life of Agony, Prong et Madball ! Tarah Who? fait tourner les têtes avec son style grunge-punk. Aussi viscéral que cathartique, le son du groupe combine un lyrisme audacieux et une instrumentation implacable, reflétant l’esprit et l’attitude du Punk Rock. Créé par Tarah Carpenter, Franco-Américaine née en France et résidant au États-Unis depuis 2006, Tarah Who ? à pu apparaître sur Rolling Stone France, Voici, Tatouage Magazine, GIG Radar, Kill The Music, La Grosse Radio, Loud Stuff, Moshville, Music Connection, Muzak et The Ring Master, entre autres. Aux côtés des producteurs Jason Orme (Alanis Morissette) et Norm Block (L7), elle se prépare actuellement à publier un tout nouvel album complet le 28 avril prochain chez M&O Music, intitulé « The Collaboration Project ».

Première Partie : Lucie Sue Rock, Glam



« Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours pas y arriver ». George McFly. A l’instar de ce leitmotiv du père du célèbre Marty, Lucie Sue a projeté une incroyable positivité sur 2023 avec son premier album « TO SING IN FRENCH » paru en Février. Son intensité, sa rugosité et la richesse d’un songwriting à l’anglo-saxonne démontrent que l’on peut lier la musique classique au rock sans pour autant se perdre dans le lyrisme pompeux.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

concert rock