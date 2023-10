Sanseverino Trio + The Prisoners Sortie 13 Pessac, 10 novembre 2023, Pessac.

Sanseverino Trio + The Prisoners Vendredi 10 novembre, 20h45 Sortie 13 Prévente 20 €. Sur place 23 €.

Le trio Sanseverino / Xa Mesa/ Jide Jouannic / est une espèce de résurgence de copains d’une tournée passée, dont les trois ont du mal à se passer…Suite à cette série de concerts, résolument tournés vers le rock et le blues rock, les trois compères ont vaqué à leur autres projets …mais…ont fini par se rappeler que ce serait pas mal de se rappeler pour recommencer à faire quelques dates.

La légende raconte qu’un concert qui avait été stoppé par une tempête du sud , a été rejoué 7 ans plus tard au même endroit…Fidélité non ?

Première partie : The Prisoners

Deux ans après un premier album qui redonnait vie aux musiques des génériques des séries télé anglaises et américaines des années 60 et 70 (The Persuaders, Mannix…), le groupe de rock The Prisoners est de retour.

Leur nouvel album, annoncé pour fin septembre, enfonce le clou en dépoussiérant avec une classe folle une nouvelle série de génériques du bon vieux temps en mode rock’n’roll survitaminé à la sauce garage, psyché punk ou surf (Hawai 5-0, Chapeau melon et bottes de cuir, Department S, Randall and Hopkirk…). Mais ce n’est pas tout : à force de jouer dans le sillon de compositeurs comme John Barry ou Lalo Schifrin, The Prisoners ont fini par se lancer un nouveau défi en composant eux-mêmes une série de génériques originaux.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-10T20:45:00+01:00 – 2023-11-10T22:15:00+01:00

