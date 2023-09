Quintana Dead Blues eXperience & The Chainsaw Blues Cowboys Sortie 13 Pessac, 3 novembre 2023, Pessac.

Quintana Dead Blues eXperience & The Chainsaw Blues Cowboys Vendredi 3 novembre, 20h45 Sortie 13 Prévente : 9 €. Sur place : 12 €.

Le 03 novembre sera chaud avec Quintana Dead Blues eXperience et The Chainsaw Blues Cowboys !

Programme

20H45 : Quintana Dead Blues eXperience

Piero Quintana est de retour sur la scène de Sortie 13 !! Avec sa guitare à fond, un son puissant pour un live sauvage. Des tonnes de concerts à son actif, de la plus petite salle aux grands festivals. C’est proprement sale, ça sonne, ça cogne, ça vibre, c’est cru et bien gras, c’est le prolongement d’un mode de vie assumé depuis toujours : celui du rock. Émotionnel, sincère, énergique. Piero vit chaque concert comme si sa vie en dépendait : une intensité qui découle de la forte identité du chanteur à l’univers inclassable.

Radical, sauvage et direct.

22H : The Chainsaw Blues Cowboys

Formé en 2011 « The Chainsaw Blues Cowboys » est un duo atypique uni pour célébrer une messe à la gloire du blues & du rockn’roll ! James Chainsaw et Erich Chainsaw Zann balancent leurs tripes dans une musique mélant l’agressivité d’une voix saturée inspirée du gospel et les riffs mélodieux de guitares endiablées. Au rythme de la « Farmer Foot Drum », un instrument de percussion unique et surprenant, ils nous plongent dans un univers musical au relent cinématographique où l’improbable rencontre entre Sergio Leone et Rob Zombie aurait eu lieu.

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

