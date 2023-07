The Guru Guru (BE) Sortie 13 Pessac, 2 novembre 2023, Pessac.

The Guru Guru (BE) Jeudi 2 novembre, 20h30 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur Place : 13 €.

Vous êtes prêts pour une tempête qui nous vient tout droit de Belgique… Parce que The Guru Guru arrive le jeudi 2 novembre à Sortie 13 – salle de concert !

Guitares crades qui convulsent… Batterie claire et rentre dedans. Basse ronde et groovy. Voix tantôt parlée tantôt hurlée. C’est post hardcore, c’est indie pop, c’est post punk, c’est math rock, c’est noise. C’est complexe, c’est sombre, c’est lumineux, c’est furieux, c’est apaisée. C’est tout cela à la fois.

Avec des influences qui mêlent Queens of the Stone Age, Radiohead, The Mars Volta, SOULWAX, The Jesus Lizard & Andy Kaufman… Les 5 musiciens de The Guru Guru réinventent les règles de la musique indie-math-psycho-noise pour rendre leur appartenance à un genre presque impossible !

Leur dernier album « Make (less) Babies » nous parvient tel un délice addictif pour nos oreilles en attendant leur venue qui promet d’être électrique.

Infos pratiques

Ouverture de portes : 19h30

Début du concert : 20h30

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:30:00+01:00 – 2023-11-02T23:59:00+01:00

concert bordeaux

© Eva Vlonk