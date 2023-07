Oslo Tropique + Die Cabine Sortie 13 Pessac, 21 octobre 2023, Pessac.

Oslo Tropique + Die Cabine Samedi 21 octobre, 20h30 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur Place : 13 €.

Oslo Tropique pense sa musique tel un défouloir. On y retrouve tous les éléments du rock qui ont pour effet de vous ensorceler le corps. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à secouer la tête et taper du pied.

Les frappes puissantes, l’agressivité de la basse Rickenbacker, le gras du Marshall et le noise de l’ampli Vox développent un rock musclé et abrasif aux frontières du garage et du stoner dans lesquels s’immiscent des textes en français poétiques et engagés. Ils prennent le pari que la sueur d’un pogo permet d’éveiller conscience et réflexion.

Pop, Stoner, Rock’n Roll ? On en sait rien et c’est ça qui est cool.

Du sang, des meurtres, du sexe déviant. Voilà ce que raconte Die Cabine, dans une ardeur torride, avec une classe ultime. Des chansons denses qui racontent des histoires dégueulasses. À écouter fort en cassant la vaisselle !

Le nouvel album, qui est sorti en septembre 2021, accompagne pour sûr les road trips les plus dingues. Mais c’est encore sur scène que le quatuor bordelais convainc le plus. Leur énergie y est décuplée et ultra entraînante, impossible de rester de marbre !

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T23:59:00+02:00

© Carlos Olmo