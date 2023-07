CRIMSON DAZE TRIBUTE TO LED ZEPPELIN • Sortie 13 • Pessac Sortie 13 Pessac, 14 octobre 2023, Pessac.

CRIMSON DAZE TRIBUTE TO LED ZEPPELIN • Sortie 13 • Pessac Samedi 14 octobre, 20h30 Sortie 13 Prévente : 12 €. Sur Place : 15 €.

Un demi-siècle de Rock. Une histoire débutée en 1968 sur les cendres de The Yardbirds et stoppée brutalement en 1980. Qui a oublié LED ZEPPELIN, groupe phare des 70’s ?

Ce n’est pas Crimson Daze en tout cas.

Le groupe nantais, reconnu comme l’un des meilleurs hommages en Europe, fait vibrer encore et toujours les accords telluriques du mythique dirigeable de plomb. Le groupe pose ses valises à Sortie 13 pour une soirée mémorable afin de rendre hommage à ces 4 londoniens et à l’une des tranches les plus marquantes de l’histoire du rock.

BILLETTERIE

Prévente : 12€

Sur Place : 15€

INFOS PRATIQUES

Sortie 13 – Salle de concert

PESSAC, Rue Walter Scott // Parking gratuit

Bar et restauration sur place (plats chauds + planches réalisés par Le Père Louis)

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/-crimson-daze—tribute-to-led-zeppelin »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

