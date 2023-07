« The Atomic Bitchwax » – Concert rock Sortie 13 Pessac, 11 octobre 2023, Pessac.

Groupe de rock tout droit arrivé de Long Branch (New Jersey) The Atomic Bitchwax va semer un rock puissant, des riffs proto-métal et de rock explosifs qui nous ramènent dans les années 60’s, 70’s : une véritable et imposante célébration du riff.

Formé au milieu des années 90, le groupe sort rapidement son premier album « THE ATOMIC BITCHWAX » qui va le placer comme l’un des groupes à suivre dans la communauté Stoner Rock.

Proposant un style unique d’hard rock – que le magazine High Times a surnommé à juste titre : « thunder-boogie », il enregistre aujourd’hui 9 albums, + de 1500 concerts réalisés partout dans le monde et se produisent dans les plus gros festivals ( vous les avez sûrement vu au Hellfest en 2022 !). Leur dernier album « SCORPIO » sorti en 2020 offre 10 titres imprégnés d’un nouveau caractère, tout en restant fidèle au rock classique.

Depuis sa formation, THE ATOMIC BITCHWAX a inspiré des centaines de groupe de rock et de métal en développement, mais aucun groupe de musiciens n’a réussi à égaler son style unique de rock amusant, frénétique et formidable.

Infos pratiques

Prévente : 10€

Sur Place : 13€

Bar et restauration sur place (plats chauds + planches réalisés par Le Père Louis)

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

