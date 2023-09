Le Mardi du Blues – Sortie 13 – Pessac Sortie 13 Pessac, 11 octobre 2023, Pessac.

Le Mardi du Blues – Sortie 13 – Pessac Mercredi 11 octobre, 18h30 Sortie 13 Tarif : 5 €. Gratuit pour les détenteurs d’un instrument.

On se retrouve Mardi 10 octobre pour notre Jam Blues Mensuelle !!

Comment ça fonctionne ?

Chanteurs et instrumentistes, de tous les niveaux, de tout instrument, nous vous invitons à partager, échanger et nous communiquer votre envie de jouer et chanter le Blues. Au programme de ce rendez-vous et sur la base d’une scène ouverte, nous vous proposons en première partie rencontre entre musiciens puis une Jam Blues explosive !

C’est le moment de mettre le feu à Sortie 13 car c’est dans la moiteur des juke joints que le Blues a écrit sa Légende. Là que le jeune Robert Johnson venait chaparder la guitare de Son House quand celui-ci prenait sa pause. Là, que se sont révélés les plus grands talents du 12 mesures.

Sortie 13, Teddy Costa & Yann Ravet sont heureux de vous convier à recréer cette chaleur.

MORCEAUX

Pour ces sessions de Jam, vous pouvez venir jouer n’importe quel(s) morceau(x) de votre envie ; ou trouvez l’inspiration dans la setlist disponible juste ici.

HORAIRES

18h : Ouverture des portes

18h30 – 20h : Rencontre

20h – 23h30 : Jam Blues, venez avec votre instrument !!

