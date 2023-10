EXPOSITION : L’entre-Mondes par Pierre Touron et Olivia Darmony Sortie 13 Pessac, 25 septembre 2023, Pessac.

EXPOSITION : L’entre-Mondes par Pierre Touron et Olivia Darmony 25 septembre – 18 décembre Sortie 13 Entrée gratuite.

Olivia Darmony

Son dessin est purement instinctif et illustre un monde onirique peuplé de créatures surnaturelles, riche et coloré où la magie n’est jamais très loin ! Ses techniques sont fluides, organiques et laissent libre cours à la gestuelle. Par le filtre du “merveilleux”, Olivia remet en perspective de manière allégorique la place de l’être humain et ses questionnements les plus profonds. Elle réaffirme le lien qui existe entre notre monde visible et celui invisible, comme un dialogue spirituel entre méditation et voyage, où tout n’est qu’étonnement et découverte de soi. Le « voyage » lui semble, le message fort, qu’il soit chamanique – initiatique – autour du monde – spirituel… réel ou rêvé, pour atteindre sa joie intérieure !

Pierre Touron

Un goût de l’étrange (de la douce à l’inquiétante étrangeté), l’amène à

explorer les limites du réel, préférant l’onirisme poétique au fantastique débridé. Son travail se développe comme un chemin : un chemin auquel il n’impose pas de direction particulière, il le laisse venir… Puis, par décantation, le tri s’opère. Un chemin fait de souvenirs, de rêves, de peurs, des images du monde « comme il va ». Des motifs récurrents jalonnent ce parcours : héritage de l’enfance (souvenirs réels ou rêvés – influence des contes et des légendes), images volées (dans les livres d’art comme dans les vieux dictionnaires illustrés), et tout ce qui émerge de ses centres d’intérêt les plus divers, dont les liens apparaissent au fil du temps.

HORAIRES

Le lundi, le jeudi et le vendredi de 9h à 17h.

Le mardi et mercredi nous contacter pour prendre rendez-vous !

Les soirs d’événement : entrée libre

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac

