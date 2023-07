Concert – Seeds of Mary + Bad Seed Sortie 13 Pessac, 22 septembre 2023, Pessac.

Concert – Seeds of Mary + Bad Seed Vendredi 22 septembre, 20h30 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur Place : 13 €.

Seeds Of Mary, ce sont 5 mauvaises graines biberonnées au rock et à la bouillie Bordelaise.

Leur musique s’enracine tant dans le métal (Gojira, Katatonia, Alice In Chains, Faith No More) que le rock sous toutes ses formes (Beatles, Pink Floyd) et cette mauvaise herbe n’a pas fini d’envahir le territoire comme en attestent leurs nombreuses tournées aux quatre coins de l’hexagone aux côtés d’artistes tels que Phil Campbell, Dagoba, Klone, Nashville Pussy, les Wampas, Bukowski, Aqme, etc. Le groupe présente aujourd’hui sa dernière récolte : Serendipity, troisième album à la fois sombre et plein d’espoir, violent et aérien, porté sur l’avenir et habité par le passé.

Première partie : BAD SEED

Bad Seed est un projet alliant folk, musique du monde et éléments électroniques, influencé par des artistes comme Mike Patton, Massive Attack, Nine Inch Nails ou encore Gotan Project.

BILLETTERIE

Prévente : 10€

Sur Place : 13€

INFOS PRATIQUES

Sortie 13 – Salle de concert

PESSAC, Rue Walter Scott // Parking gratuit

Bar et restauration sur place (plats chauds + planches réalisés par Le Père Louis)

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/seeds-of-mary-%2B-bad-seed »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

rock boreaux