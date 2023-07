Sam Fleisch + Thee Absentees Sortie 13 Pessac, 7 juillet 2023, Pessac.

Sam Fleisch + Thee Absentees Vendredi 7 juillet, 20h45 Sortie 13 Tarif : 6 €.

Une soirée rock arrive le 7 juillet à Sortie 13 – salle de concert. Au programme deux groupes locaux seront à (re)découvrir !

20h45 >> Sam Fleisch

Indie rock – Bordeaux

Sylvain Kalbfleisch, le guitariste des Crâne Angels (chorale all stars du collectif bordelais Iceberg) qui officie également dans le projet Petit Fantôme a été rejoint par des membres de JC Satan / /Cockpit/ Venus Berrry. Leur musique indé, efficace, douce et acérée à la fois vous fera traverser des états d’âmes bien différents ; guitare et voix en prédominance. Après un prodigieux premier album « Nunna daul isunyi » sorti en 2016, il sortira cette année 2023 un second LP qui va à coup sur tenir toutes ses promesses.

22h >> The Absentees

Rock – Bordeaux

Si vous avez déjà croisé leur chemin, c’est que vous avez de la chance ou que vous êtes à l’affût de la moindre pépite dans le monde ronronnant du rock N’roll local. Thee Absentees ce sont cinq copains qui mettent leur amour des rythmes bien balancés au service d’une musique trépidante. Les plus avisés (les plus anciens ?) reconnaitront des figures marquantes d’anciens groupes bordelais (The Cartoons, Camera Silens, Look Sharp …)

Déjà auteurs de quatre LP, ils revendiquent l’originalité de leurs créations tout en respectant l’héritage des grands anciens (Kinks, Jam, Saints et autres …)

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes 19h30

Début du concert : 20h45

Prévente : 6€

Sur Place : 6€

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/sam-fleisch-%2B-thee-absentees »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:45:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-07T20:45:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

sortie 13 Pessac