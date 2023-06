Je Dis Jazz ? Jeudi Jazz ! Sortie 13 Pessac, 22 juin 2023, Pessac.

Je Dis Jazz ? Jeudi Jazz ! Jeudi 22 juin, 19h00 Sortie 13 Etudiants : 2 € (sur présentation de la carte étudiante, uniquement sur place) Prévente : 8 €. Sur place : 11 €.

Dernier Je Dis Jazz ? Jeudi Jazz avant la fermeture d’été de notre salle de concert (mais ne vous inquiétez pas, les Je Dis Jazz reviendrons en septembre !).

Alors pour cette date on vous propose de revenir à la naissance de ce rendez-vous mensuel avec… Le retour du Philly Jazz Wokshop Sextet

Au programme

Ouverture des portes : 18h30

19h à 20h15 > Echange, Jam, Ecoute

Et oui, nous vous invitons à une rencontre avec certains des musiciens qui joueront le concert du soir. Ce temps d’échange sera autour du jazz et comment les musiciens vivent cette musique : Leurs activités, leur travail, leurs rencontres… Il sera possible de partager des morceaux avec eux autour des standards pour les musiciens amateurs qui voudraient jouer avec des artistes confirmés. Ce moment permettra aussi de découvrir des artistes, récents ou pas, avec une écoute de morceaux et discuter de ce qu’ils représentent dans la galaxie du jazz.

21h15 à 22h30 > Concert : Philly Jazz Wokshop sextet

Proposé par Philippe Gaubert avec les compositions et arrangements d’Eric Brunet et Laurent Robino.

Trois cuivres et une section rythmique pour une musique pleine de subtilité et de saveur « swinguante » avec des morceaux originaux.

Musiciens

Sax alto : Laurent Robino

Sax ténor : Alex Golino

Trompette : Paolo Chatet

Basse : Eric Brunet

Guitare : Eddie Dhaini

Batterie : Philippe Gaubert.

BILLETTERIE

Etudiant.e.s ? Profitez d’un tarif préférentiel à 2€, uniquement sur place et sur présentation de votre carte étudiante.

Prévente : 8€

Sur Place : 11€

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/je-dis-jazz-jeudi-jazz-5?_gl=1*o7yfxx*_gcl_au*MTc0MDYzMTIzMS4xNjgzNjMzOTgx*_ga*MTk2NDkwNDA4Ni4xNjMzNTE0NTM0*_ga_39H9VBFX7G*MTY4NTYyNTg2Ni4xODcuMS4xNjg1NjI2OTk0LjAuMC4w »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:00:00+02:00 – 2023-06-22T23:30:00+02:00

Je Dis Jazz ? Jeudi Jazz – Sortie 13