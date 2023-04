Guy Davis – Sortie 13 Sortie 13, 26 mai 2023, Pessac.

Guy Davis – Sortie 13 Vendredi 26 mai, 21h00 Sortie 13 Prévente : 10 €. Sur Place : 13 €.

Rendez-vous le vendredi 26 Mai pour le concert de Guy Davis ! Acteur majeur sur la scène blues mondiale et nommé au Grammy Awards, il arrive à Sortie 13 pour une date unique en France !

Guy Davis a été nommé deux fois aux Grammy Awards pour « The Best Traditional Blues ». Il est musicien, acteur, auteur et compositeur. Guy utilise un mélange de Roots, Blues, Folk, Rock, Rap, « Spoken Word » et World Music pour commenter et aborder les frustrations de l’injustice sociale, en touchant aux événements historiques et aux luttes de la vie courante.

Sa formation théâtrale est mise en évidence dans les récits lyriques des chansons « God’s Gonna Make Things Over » sur le massacre racial de Tulsa en 1921, « Welcome to My World » et « Got Your Letter In My Pocket ». Ses récits sont parfois douloureux, profonds et réels, ce qui contraste avec la musique commerciale moderne, censée susciter la réflexion, soulignée par les douces sonorités de sa guitare ou de son banjo en fingerpicking.

Guy a remporté le prix « Keeping The Blues Alive » et a été nommé par la Blues Foundation pour le meilleur album acoustique de l’année, le meilleur artiste acoustique de l’année et le meilleur instrumentiste. En fait, il a été nommé près d’une vingtaine de fois par la Blues Foundation.

Parmi les centaines d’apparitions dans les journaux, il a également fait l’objet d’articles ou de critiques dans le New York Times, le Village Voice, le Boston Globe, Pulse Magazine, Blues Magazine, Acoustic Guitar, Dirty Linen, Songlines, Blues Blast Magazine, Living Blues, Down At the Crossroads, The San Francisco Chronicle, l’Association For Independent Music (anciennement NAIRD), Playboy Magazine, National Public Radio (NPR), « Folk Alley » et Sirius.

Lorsqu’on l’interroge sur son expérience en tant qu’interprète, Guy répond :

« Il n’y a pas d’histoire si grande que je ne puisse la raconter, ni de chanson si douce que je ne puisse la chanter. »

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T21:00:00+02:00 – 2023-05-26T23:59:00+02:00

