THE MATERIA (PL) – Sortie 13 Sortie 13, 8 mai 2023, Pessac.

Materia est fondé en novembre 2008 par deux frères Micha³ « Mihu » et Tadeusz « Tede » Piesak et leur bon ami Jakub « Marcia » Marciniak, vite rejoints par Adrian « Adi » Dubiñski pour une deuxième guitare. 3 ans plus tard, leur premier EP intitulé « Holidays On The Angels Island “ est sorti.

Materia devient populaire dans toute la Pologne, joue dans tout le pays, et gagne des tremplins. Ils sortent en 2013 leur premier album « Case of Noise » et arrivent en 2ème à « Must Be The Music », le contest le plus populaire en Pologne qui leur ouvre les portes de la télévision et l’élargissement considérable de leur public.

Le groupe a donné plus de 300 concerts dans tout le pays et dans toute l’Europe, y compris de grands festivals comme le Wacken(Allemagne), le Woodstock (Pologne), l’Euroblast (Allemagne), le MetalBlast(Egypte), le MetalHead Meeting (Roumanie). En 2017, leur deuxième album « We Are Materia » est très bien reçu par les critiques et Materia tourne avec Decapitated pour la promo de celui-ci. En 2019 sort « The Rising », le 3ème album qui se retrouve parmi les 20 meilleurs albums de 2019 sur le légendaire site web américain Metal Injection.

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 20h45

Prévente : 10€

Sur Place : 13€

Bar et restauration sur place ( Planches + plats chauds réalisés par Le Père Louis)

Rue Walter Scott 33600 Pessac / Parking gratuit

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/the-materia »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-08T20:45:00+02:00 – 2023-05-08T23:30:00+02:00

