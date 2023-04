DOLLOSTER + WOMENIZER – Sortie 13 Sortie 13, 5 mai 2023, Pessac.

DOLLOSTER + WOMENIZER – Sortie 13 Vendredi 5 mai, 20h30 Sortie 13 Prévente 8 €. Sur place : 11 €.

Fondé depuis 2010, DOLLOSTER écume la scène Française, totalisant des centaines de concerts, assurant des événements tels que LE FESTIVAL 666, le DU ROCK MON POTES, Le Queyrock Festival, les clubs concerts, les scènes bikers ou autre bars pubs… l’envie est toujours la même : séduire avant tout le public avec son Rock sur vitaminé.

Tout d’abord DOLLOSTER c’est 4 musiciens, un chant, une guitare, une basse et une batterie qui se retrouve autour de 2 convictions l’amour de la musique et l’envie de faire passer un message fort sur les enjeux de la planète.

Le groupe a fait l’ouverture du groupe The Chris Slade Timeline et notre guitariste a partagé la scène avec No One Is innocent et Jared James Nichols Apprécié pour ses prestations scéniques, et son matériel typé, DOLLOSTER a toujours répondu qu’il prenait exemple sur les plus grands groupes de Hard Rock Blues et a toujours orienté son spectacle dans cet esprit. Si les noms de Guns N Roses, AC/DC, KISS, Led Zeppelin, Black Sabbath vous sont familiers, alors DOLLOSTER est fait pour vous !!! Un cocktail explosif composé d’un savant mélange Hard-Rock et de Blues-Rock typiques de ces groupes emblématiques américains.

Les Womenizer, ne courant pas les jupons, ils jouent du Rock N Roll !

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 20h30

Prévente : 8€

Sur Place : 11€

Bar et restauration sur place ( Planches + plats chauds réalisés par Le Père Louis)

Rue Walter Scott 33600 Pessac / Parking gratuit

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-05T23:59:00+02:00

