LOA FRIDA + LAFABLE • Sortie 13 Sortie 13, 22 avril 2023, Pessac.

On vous emmène dans un ailleurs hypnotique, onirique et planant ?

Rendez-vous le vendredi 22 avril avec LOA FRIDA et LAFABLE.

LOA FRIDA est un groupe baroquelectronica basé sur Toulouse et mené par la chanteuse et compositrice Anka Ujma souvent décrite par la presse comme : La cousine de Björk.

L’écriture singulière d’Anka navigue entre pop sophistiquée et electro explosive, formes complexes et bricolages synthétiques, rythmiques abruptes et entrelacs sonores raffinés. Résolument à ranger du côté de la scène indé, entre expérimentations sonores synthétiques et songwriting pop, avec une nette préférence pour les tonalités nordiques, le groupe entretient des affinités avec des univers esthétiques aussi divers que ceux de Björk, Kate Bush, Múm, Sufjan Steven, St. Vincent ou Son Lux…

Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 20h45

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

