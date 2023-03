L’École Magique de Maître Mordibus Sortie 13 Pessac Catégories d’Évènement: Gironde

Pessac

L’École Magique de Maître Mordibus Sortie 13, 19 avril 2023, Pessac. L’École Magique de Maître Mordibus 19 et 21 avril Sortie 13 Prévente 10 €. Sur place : 12 €. SURPRISE : Maître Mordibus revient à Sortie 13 pendant les vacances de Pâques pour 4 nouvelles représentations ! SÉANCES : 2 séances – Mercredi 19 avril : 10h30 & 15h30

2 séances – Vendredi 21 avril : 10h30 & 15h30 C’est la rentrée à l’école magique, mais un événement va bouleverser ce moment festif.

Maître Mordibus a disparu ! Dans ces conditions, qui va donner les cours de magie ? L’accompagnateur musical se retrouve seul face aux élèves.Ensemble, ils vont expérimenter les objets magiques du grand professeur. Une aventure riche en péripéties proposée par Pascal Faidy. Durée : 55min

Tout enfant doit être accompagné d’un adulte

Prévente 10€ // Sur place : 12€

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France

2023-04-19T10:30:00+02:00 – 2023-04-19T11:30:00+02:00

2023-04-21T15:30:00+02:00 – 2023-04-21T16:30:00+02:00 jeune public pessac

