Le Mardi du Blues Sortie 13, 14 mars 2023, Pessac.

Le Mardi du Blues Mardi 14 mars, 18h30 Sortie 13

Tarif : 5 €.

Le Mardi du Blues revient à Sortie 13 le mardi 14 mars, et chaque deuxième mardi du mois !

Chanteurs et instrumentistes, de tous les niveaux de tout instrument, venez partager, échanger et nous communiquer votre envie de jouer et chanter le Blues.

Au programme de ce rendez-vous et sur la base d’une scène ouverte, nous vous proposons en première partie rencontre entre musiciens puis, place à la Jam Blues mouvementée !

C’est le moment de mettre le feu à Sortie 13 car c’est dans la moiteur des juke joints que le Blues a écrit sa Légende. Là que le jeune Robert Johnson venait chaparder la guitare de Son House quand celui-ci prenait sa pause. Là, que se sont révélés les plus grands talents du 12 mesures.

HORAIRES

18h : Ouverture des portes

18h30 – 20h : Rencontre

20h – 23h30 : Jam Blues, venez avec votre instrument !!

BILLETTERIE

5€ – uniquement sur place

GRATUIT si vous venez accompagné de votre instrument de musique.

INFOS PRATIQUES

Bar et restauration sur demande ( plats chauds et planches par Le Père Louis)

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T17:30:00+00:00 – 2023-03-14T22:29:00+00:00