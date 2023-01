AKODA + Invités Sortie 13, 4 mars 2023, Pessac.

AKODA + Invités Samedi 4 mars, 21h00 Sortie 13

Tarif prévente : 13 €. Tarif sur place : 15 €.

Rendez-vous le samedi 4 Mars pour le concert d’AKODA + invités ! handicap moteur mi

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine

AKODA est un trio bordelais mené par la pianiste et chanteuse réunionnaise Valérie Chane Tef, avec Franck Leymerégie au set de percussions et Benjamin Pellier à la basse. Ces trois complices peaufinent leur son depuis une décennie, nous embarquant avec enthousiasme dans des ballades créoles qui font leur identité et leur contagieuse joie de vivre.

En mars 2022 AKODA confirme son identité avec un second opus puissant, viscéral et immédiat,”Nout’Souk”. Voix en tête, ça chante réunionnais, guadeloupéen, martiniquais ou langue inventée, c’est une tradition vivante que le groupe réinvente et nous transmet avec sa signature jazz : cœurs battants, corps dansants, émotions présentes.

Présents sur scène :

Valérie Chane Tef : Piano / voix / compositions

Benjamin Pellier : Basse / choeurs

Franck Leymerégie : set de percussions / Chœurs

INFOS PRATIQUES

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette



2023-03-04T21:00:00+01:00

2023-03-04T23:55:00+01:00

