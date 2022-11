Release Party Album « Transe Paradis » & Concert – Arthur de la Taille – Sortie 13 Sortie 13 Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Release Party Album « Transe Paradis » & Concert – Arthur de la Taille – Sortie 13 Sortie 13, 10 février 2023, Pessac. Release Party Album « Transe Paradis » & Concert – Arthur de la Taille – Sortie 13 Vendredi 10 février 2023, 19h30 Sortie 13

Tarif : 13 €. Réduit : 8 €.

Arthur De La Taille – Chanson, Folk. Le Vendredi 10 février, assistez à la Release Party de son second album « Transe Paradis » et un concert exceptionnel. Rdv à Sortie 13 – Concerts & Expositions Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous le vendredi 10 février pour la Release Party du 2ème album de Arthur De La Taille « Transe Paradis » et d’un concert exceptionnel ! Arthur De La Taille porte de nombreuses influences musicales pour servir une pop française enrichie de tous ces apports culturels qu’offrent la musique du Brésil, la folk et le jazz. Le tout unifié par ce grain de voix si particulier et les mélodies entêtantes et personnelles. Une poésie onirique, mystique qui sait aussi se tourner vers la vie quotidienne et la légèreté. Son écriture a été récompensée lors du premier album par un « Coup de cœur de l’académie Charles Cros ». Sur scène : Arthur de La Taille, chant, guitares / Loïc le Guillanton, guitares / Raphaël Perrein, percussions, claviers / Christophe Jodet, basse, contrebasse / Xavier Duprat, claviers Infos pratiques Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 21h

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac / Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:30:00+01:00

2023-02-10T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Sortie 13 Adresse Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Ville Pessac lieuville Sortie 13 Pessac Departement Gironde

Sortie 13 Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/

Release Party Album « Transe Paradis » & Concert – Arthur de la Taille – Sortie 13 Sortie 13 2023-02-10 was last modified: by Release Party Album « Transe Paradis » & Concert – Arthur de la Taille – Sortie 13 Sortie 13 Sortie 13 10 février 2023 Pessac SORTIE 13 Pessac

Pessac Gironde