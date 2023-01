Titouan Trio Sortie 13, 3 février 2023, Pessac.

Titouan Trio Vendredi 3 février, 21h00 Sortie 13

Tarif Prévente : 10€ Sur Place : 13€ INFOS PRATIQUES Bar et restauration sur place Parking gratuit Ⓣ Tram B : arrêt France Alouette Ⓑ Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Rendez-vous le vendredi 3 février pour une date d’exception ! Avec le hip-hop en fil d’Ariane, Titouan vient nous conter son monde, ses carcans et ses possibles. handicap moteur mi

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Symboles d’une génération déterminée évoluant dans une société en crise, le souffle de Titouan et le corps d’Alex sont les deux facettes d’une même colère, d’un même espoir. Durant ce voyage chorégraphié s’invite un jazz teinté de couleurs africaines, balkaniques et orientales. La flûte traversière flirtant avec le beatbox, et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse.

En 2023, le duo mettra fin à son tête à tête et accueillera un batteur, pour une plus grande ampleur musicale et scénique.



