Release Party Album Quintana Dead Blues eXperience « One of Us » + The Twin Souls Sortie 13, 27 janvier 2023, Pessac.

Release Party Album Quintana Dead Blues eXperience « One of Us » + The Twin Souls Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 Sortie 13

Tarifs : 13 €. Prévente : 11 €.

Premier rendez-vous de l’année 2023 et il sera explosif avec les concerts de Quintana Dead Blues eXperience lors de la Release Party Album « One of Us » + The Twin Souls !

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Premier rendez-vous de l’année et il sera explosif avec les concerts de Quintana Dead Blues eXperience et The Twin Souls !

20H30 > Quintana Dead Blues eXperience

Radical, sauvage et direct.

Piero Quintana est seul sur scène avec une guitare à fond et une vieille GrooveBox Roland MC909. Des tonnes de concerts à son actif, de la plus petite salle aux grands festivals. Un son violent, prolongement d’un mode de vie assumé depuis toujours : celui du rock. Émotionnel, sincère, énergique. Piero vit chaque concert comme si sa vie en dépendait : une intensité qui découle de la forte identité du chanteur à l’univers inclassable et personnel..

22H30 > The Twin Souls

Rock

Un duo oui, mais une fratrie surtout. Martin et Guilhem Marcos n’ont pas eu besoin de chercher longtemps le bon line up, c’était là, comme une évidence. Inscrits tous deux dans une relation fusionnelle comme en éprouvent les jumeaux, le studio et la scène seront désormais le théâtre avec cette nouvelle formation. Petit plus remarquable, comme des âmes jumelles, les deux frères échangent leurs instruments tour à tour sur scène au gré des morceaux. L’un devient l’autre et l’autre devient l’un.

INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 20h30

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-27T23:59:00+01:00