TIGER ROSE – Sortie 13 Sortie 13, 10 décembre 2022, Pessac.

TIGER ROSE – Sortie 13 Samedi 10 décembre, 21h00 Sortie 13

Prévente : 10,99€. Sur Place : 12€.

Du Mississippi Blues le plus intense au Boogie hypnotique de Détroit, TIGER ROSE vous embarque dès les premières mesures ! handicap moteur mi

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sortie 13 vous présente TIGER ROSE

Du Mississippi Blues le plus intense au Boogie hypnotique de Détroit, TIGER ROSE vous embarque dès les premières mesures. Deux voix uniques et puissantes au service d’un son brut et sans artifices.

Mig et Loretta sont bien connus du circuit Blues Européen : qui a déjà vu « Loretta and the Bad Kings » ne peut avoir oublié le charisme et la sensibilité de la chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Mig, lui, a reçu en 2002 le Trophée France Blues du meilleur chanteur et, fort de son expérience en tant qu’accompagnateur à la basse et contrebasse de nombreux performers américains, il prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo déjà acclamé par les critiques.

Rendez-vous le samedi 10 décembre !

Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 21h

INFOS PRATIQUES

Prévente : 10,99€

Sur Place : 12€

Gratuit pour les – de 12 ans selon la disponibilité

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T21:00:00+01:00

2022-12-10T23:30:00+01:00